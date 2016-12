F1, Ecclestone: "I punti doppi all'ultima gara restano"

Bernie Ecclestone non cambia idea. Il patron della F1, nel corso di un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, ha ribadito la volontà di raddoppiare i punti in palio nell'ultimo Gran Premio della stagione: "Quando abbiamo fatto l'ultima riunione erano presenti le sei grandi squadre e la Fia: tutti si sono opposti, ma nessuno mi ha spiegato il perché. Non hanno alcuna idea in merito", le sue parole seccate. Ecclestone invece un'idea ce l'ha ed è ben chiara: "Non voglio più un finale di campionato come quello di quest'anno, è stato un non-campionato: ha perso tutto l'interesse, soprattutto per le televisioni. Se Alonso avesse vinto due delle ultime tre gare - ha spiegato Ecclestone - , anche se Vettel fosse arrivato secondo, il campionato sarebbe stato in bilico fino alla fine. L'idea è sempre quella di estendere la regola anche alle ultime tre gare".