Schumi, la giornata in tempo reale

14:25 IL PROCURATORE: "NON DIFFONDERE FALSE INFORMAZIONI" Il procuratore della Repubblica di Albertville, Patrick Quincy, ha fatto il punto sulle indagini che la polizia francese sta portando avanti sull'incidente di Schumacher. "Parleremo mercoledì - ha spiegato all'Afp - , ma nel frattempo chiediamo che non siano diffuse false informazioni o elementi sulle indagini. La famiglia Schumacher chiede che sia rispettata la loro privacy e le natura di tutte le comunicazioni".

14:00 DOMANI FORSE UN BOLLETTINO

In giornata non è previsto alcun bollettino medico sulle condizioni di Schumi. Bisognerà, quindi, attendere domani, quando probabilmente verrà convocata una conferenza stampa da parte dello staff dell'ospedale di Grenoble.

13:35 HAKKINEN SCRIVE A SCHUMI

Mika Hakkinen ha scritto una lettera per Schumi, indirizzata alla moglie di Michael, Corinna. "Sono rimasto sotto shock. La cosa più importante in questo momento è la famiglia di Michael. Hanno bisogno di pace e di tanta forza per vincere questa battaglia. E' un combattente, non si arrenderà fino a quando non avrà vinto la sua battaglia", ha detto in una breve dichiarazione rilasciata alla Bild.