Schumacher, prima di tutto c'è il dolore privato

La telecamera sul casco, il maggiordomo, il fuoripista: le notizie, l'inchiesta, vanno avanti, è normale che sia così, ma il rischio è quello di perdere di vista il punto fondamentale. Che c'è un padre di famiglia in coma e si parla di vita privata, per quanto impossibile sia non associarla alla versione pubblica che ci ha regalato negli anni. Andava veloce? È colpa sua? Perchè non volevano dare la telecamera? Tutte domande lecite, che magari porteranno a una ricostruzione differente rispetto a quello che si intuiva, che noi, e io in prima persona potevamo intuire. Non cambia, però. Non cambia il punto fondamentale. Un privato cittadino (non è più un pilota sotto contratto con qualche squadra) in pericolo di vita.

Lo dico oggi, questo sabato mattina sotto la pioggia di Grenoble, dopo aver incrociato casualmente Corinna. Sono bastati quei 30' a farmi tornare, semmai ce ne fosse stato bisogno, all'elenco delle prioritá. E prima di tutto ci sono loro. Una madre che fugge da tutti per il terrore di essere intervistata, tirandosi per mano un figlio con lo sguardo, evidentemente, ancora più spaesato e perso. Non ci sono commenti idioti sul web che tengano, è questo il fulcro. Lei che ci concede il lusso di poterla abbracciare per cercare di trasmettere tutta la vicinanza possibile, distante anni luce da quando si chiacchierava nel loro ranch di Ginevra sull'ultimo puledro nato e pronto per il reining.



Oggi ci saranno le foto di lei che arriva in ospedale, dalle quali si potrá zoommare per vedere quanto sia più stanca di ieri. Ci saranno anche su questo sito, non dico di no, dico solo che per me la prioritá è ben chiara. È quella mamma incrociata sulle scale con lo sguardo fisso per terra e le spalle curve, a proteggerla da tutto. È il papá Rolf che fa colazione da solo, perso nei suoi pensieri, gentile e sorridente, comunque, con il cameriere. Il resto va avanti, continueremo a dare aggiornamenti, ma quell'abbraccio che per un istante si fida di una persona che non sia della strettissima cerchia privata, mi resta addosso. E spero di aver passato un po' di questa sensazione anche a voi.