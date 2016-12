Raikkonen è già pronto per il 2014 in Ferrari

Nonostante manchino tre mesi all'inizio delle gare di Formula 1, in programma il prossimo 16 marzo a Melbourne, Kimi Raikkonen, nuovo (e allo stesso tempo "vecchio") pilota della Ferrari si dice già pronto per la nuova stagione. Nel suo profilo Twitter il finlandese, campione del mondo nel 2007, ha postato una foto in cui indossa la maglia della squadra di Maranelloi insieme all'incoraggiante scritta: "Ready for 2014", pronto per il 2014.