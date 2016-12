Schumi aveva una telecamera sul casco

La giornata del 45° compleanno di Michael Schumacher è scivolata via emozionante, ma senza alcun aggiornamento riguardo alle sue condizioni di salute. Un buon segno se si legge dal punto di vista medico. Fuori dall'ospedale di Grenoble, però, sono arrivati in centinaia dai Ferrari Club di tutta Europa per manifestare la loro vicinanza al tedesco. E in serata hanno scritto un messaggio luminoso sull'edificio: "Stay strong, keep fighting".

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

23:10 MARIO GOMEZ: "NON MOLLARE"

Anche l'attaccante della Fiorentina, Mario Gomez, ha lasciatyo il suo messaggio per Schumi. "Caro Schumi, ti auguro ancora molta forza, energia e capacità di resistenza, anche per la tua famiglia. Sei un grande lottatore - never, never, never give up! Il tuo tifoso Mario".

21:30 TELECAMERA CONSEGNATA DALLA FAMIGLIA

Sarebbe stata la famiglia di Schumi a consegnare la telecamera agli investigatori dopo aver in un primo momento rifiutato di farlo per motivi di privacy. In seguito ad alcune testimonianze che avevano notato la camera portatile sul caso del pilota, nell'area erano state fatte delle ricerche per ritrovarla, ma senza successo. La procura di Albertville per ora non commenta.

20:45 IL GIUDICE AVREBBE INTERROGATO IL FIGLIO MICK

Il giudice di Albertville avrebbe interrogato il figlio Mick e un amico del ragazzo, entrambi vicini a Schumi nel momento dell’incidente per cercare di chiarire al meglio la dinamica dell’impatto. Acquisiti anche il casco e la telecamera.

19:10 LA FAMIGLIA AI TIFOSI: "CI AVETE COMMOSSO"

"Siamo sopraffatti dalla commozione, fino alle lacrime per il vostro affetto". Con queste parole, pubblicate sul sito di Michael Schumacher, la famiglia del campione tedesco in coma da domenica dopo la caduta tragica sugli sci ha voluto ringraziare i tifosi della Ferrari giunti a centinaia fin sotto l'ospedale di Grenoble per portare un messaggio di speranza e solidarietà al loro idolo. "L'incredibile affetto dimostrato oggi dai tifosi Ferrari all'esterno dell'ospedale ci ha completamente sopraffatto e commosso fino alle lacrime - è il messaggio della famiglia ai fan -. Siamo profondamente grati per questo e anche per tutti i commoventi e sentiti auguri a Michael perché si riprenda presto, che ci hanno raggiunto da tutto il mondo".

18:45 ALLE 23.45 SPECIALE "FORZA SCHUMI" SU ITALIA1

Questa sera alle 23.45 su Italia 1 andrà in onda uno speciale dal titolo "Forza Schumi" durante il quale si farà il punto sulle condizioni del tedesco e si proverà ad analizzare quello che è successo domenica a Meribel. Non mancheranno le immagini dei grandi trionfi in Ferrari.

18:35 FESTA TRISTE NELLA SUA KERPEN

Kerpen, la cittadina di 65.000 anime vicino Colonia dove è nato Michael Schumacher, ha festeggiato mestamente il 45° compleanno del suo più illustre cittadino. Nel suo paese natale la sorte di Schumi riguarda tutti e nessuno era di buon umore. Anche se vive da tempo in Svizzera, Michael ha sempre mantenuto i legami con Kerpen e ci torna regolarmente. Lì c'è ancora il kartodromo dove ha mosso i suoi primi passi, a quattro anni, da futuro pilota. "Preghiamo per te", "Spero, che vincerai questa gara", "MS, se leggi questo avrai vinto la tua battaglia più importante", c'è scritto nei numerosi messaggi appesi al cancello. Molti fan cercano conforto nel Fan-Club di Kerpen e gli fanno a modo loro gli auguri.

18:00 MESSAGGIO LUMINOSO PER SCHUMI

Al calar della sera, sull'edificio dell'ospedale di Grneoble i tifosi del tedesco hanno proiettato un messaggio gigantesco che recitava: "Stay strong Keep fighting". "Resta forte, continua a combattere"

17:10 COLLASSO IN ELICOTTERO, SALVATO DAI MEDICI

Secondo i brasiliani di Globoesporte, Michael Schumacher avrebbe avuto un collasso in elicottero mentre veniva trasportato dalla pista di Meribel all'ospedale di Grenoble. Sono stati i medici a bordo a salvargli la vita.

16:50 "SCHUMI AVEVA UNA TELECAMERA SUL CASCO"

Secondo i media francesi, Michael Schumacher avrebbe avuto una piccola telecamera sul casco. Se in funzione nel momento del tragico incidente, sarebbe uno strumento fondamentale agli inquirenti per capire cosa è realmente successo domenica sulle nevi di Albertville. Ed è su questo che si sta lavorando.