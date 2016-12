Schumacher, Niki Lauda: "Qualcuno lassù lo sta aiutando"

"Qualcuno lassù sta provando ad aiutare Michael ". Lo dice con un filo di emozione parlando di Schumacher Niki Lauda , intervistato dal giornale tedesco "Die Zeit", del quale tutti ricordano l'incidente del Nurburgring del 1976 dal quale uscì vivo per miracolo per poi tornare a correre nonostante le ustioni. "Io ho potuto aiutare me stesso. Qui solo Dio può dare una mano a Schumi", spiega l'ex campione della Formula 1.

''Dio decide cose che non possiamo capire - ha sostenuto l'austriaco -. Non riesco a spiegarmi come Michael non abbia avuto un incidente come pilota e invece ora ne ha avuto uno sugli sci mentre era con il figlio e gli amici''. ''Oltretutto - ha aggiunto - lui non è stupido, non correrebbe rischi inutili. Non mi aspetterei mai da lui che faccia qualcosa di folle davanti al figlio''.