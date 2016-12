Schumi, incidente dopo aver aiutato un amico a rialzarsi

Nessuna folle velocità, solo sfortuna nell'incidente di Michael Schumacher. "E' stata una catena di circostanze negative e sfortunate. Non è vero che andava a tutta velocità. Stava sciando in neve fresca tra una pista rossa e una blu. Aveva appena aiutato un amico a rialzarsi dopo una caduta. In una curva ha preso un sasso sotto lo sci che lo ha sbalzato in avanti facendolo finire contro una roccia", ha spiegato la portavoce Sabine Kehm.