Nessuno come Schumi, l'uomo dei record

Ai primi di ottobre lo avevamo visto sul tetto di un bilico da trasporto, Michael Schumacher , preciso e maniacale come al solito nel seguire la prova del figlio Mick nel mondiale kart a Sarno. Una pista d'asfalto, diversa solo in apparenza da quella che domenica ha tradito il campione tedesco, da tutte quelle che, in diciannove anni di carriera in Formula 1 , hanno permesso al tedesco di laurearsi sette volte campione del mondo, ovviamente record assoluto: le prime due con la Benetton , le altre cinque con la Ferrari .

Trecentootto Gran Premi, oltre la metà dei quali conclusi sul podio, con 91 vittorie e 68 pole position: primati che in prospettiva sono alla portata del solo Sebastian Vettel, tedesco come Michael. Chiusa nel 2006 l'epopea ferrarista, segnata appunto dalla cinquina iridata ma anche dal grave incidente del 1999 Silverstone, chiusa insomma la prima parte della sua carriera in Formula 1, Schumi non aveva saputo resistere alla tentazione del grande rientro con la Mercedes, che però non si era rivelato all'altezza delle aspettative: tre stagioni prive appunto di vere soddisfazioni ed il conseguente, definitivo ritiro alla fine del Mondiale 2012. Schumacher però, ed è forse questo il suo limite più grande, non ha mai saputo rinunciare alla necessità insopprimibile di andare continuamente alla ricerca del rischio come ragione stessa di vita, praticando sport estremi anche al di fuori delle piste del Mondiale: prima durante ed anche dopo la sua carriera nel mondiale: con il paracadute, con la moto, su una pista di sci nel pieno delle vacanze natalizie sulle nevi francesi, a pochi giorni dal suo 45° compleanno, il 3 gennaio prossimo.