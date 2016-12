La Ferrari si stringe attorno a Schumacher: "Siamo tutti vicini a Michael"

"Tutta la Ferrari vicina a Michael": la scuderia italiana si stringe attorno al pilota tedesco, pluricampione del mondo con le monoposto di Maranello, come si legge in una nota diffusa sul sito internet della casa del Cavallino Rampante. "Sono ore di apprensione per tutti alla Ferrari da quando si è saputo dell'incidente a Michael Schumacher", recita il comunicato. Il presidente Montezemolo è in costante contatto con la famiglia del tedesco.