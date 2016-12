Schumacher, bollettino medico: "E' in condizioni critiche. Impossibile fare previsioni"

Michael Schumacher "presenta lesioni cerebrali diffuse", e quanto alla percentuale di sopravvivenza "non ci possiamo pronunciare". Così i medici dell'ospedale di Grenoble sulle condizioni dell'ex pilota, caduto sugli sci a Meribel . "E' in coma artificiale - spiega lo staff francese - per limitare la crescita della pressione intercranica. Senza casco non sarebbe arrivato vivo, non verrà operato di nuovo". Insomma, la situazione resta grave.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

23:50 "IL CASCO SI E' SPACCATO NELLO SCHIANTO"

Nello schianto contro la roccia, il casco che Michael Schumacher indossava al momento dell’incidente, si è spaccato. Lo riferisce la Bild citando un soccorritore. "Quando siamo arrivati sul luogo dell’incidente il casco era spaccato”, scrive il giornale tedesco, precisando di non avere conferma ufficiale dell’ informazione.

21:20 MOSTRATO UN VIDEO DEI SOCCORSI

La tv Bfm ha mostrato un video amatoriale registrato sulla pista di Meribel dove è avvenuto l'incidente di Schumacher. Si vede l'elicottero del soccorso prendere il volo dal luogo della caduta. GUARDA IL VIDEO

19:35 DOMANI ALLE 12 IL NUOVO COMUNICATO

E' stato confermata per le ore 12 di domani una nuova comunicazione scritta sulle condizioni di Schumi. Non è prevista alcuna conferenza stampa.

18:40 DOMANI IL SECONDO BOLLETTINO

Sarebbe atteso per domani, non prima di mezzogiorno, il secondo bollettino sullo stato di salute di Schumacher. I medici, infatti, vogliono aspettare le canoniche 48 ore per valutare le condizioni del cervello.

17:35 ARRIVATI IL PADRE E IL FRATELLO

Il padre e il fratello di Michael Schumacher, Rolf e Ralf, sono da poco arrivati all'ospedale di Grenoble dove si trova ricoverato il campione tedesco. A questo punto tutta la famiglia è al suo capezzale, visto che la mamma era morta alcuni anni fa.

16:50 TIFOSI IN ATTESA FUORI DALL'OSPEDALE

Un gruppetto di tifosi di Michael Schumacher, provenienti da Francia, Italia e Germania, si è radunato nel pomeriggio sotto il Centro Ospedaliero Universitario di Grenoble. "Siamo qui - ha detto Salvatore, emigrato italiano - per mostrare la nostra vicinanza a chi ha saputo regalare grandi sogni ai tifosi della Ferrari e agli amanti della Formula 1". Numerose anche le testate giornalistiche presenti, provenienti da tutto il mondo, che stanno effettuando delle dirette con continui aggiornamenti sulle condizioni dell'ex pilota.

16:35 NESSUN ALTRO BOLLETTINO IN GIORNATA

La sala stampa dell'ospedale di Grenoble è stata chiusa, a conferma che non verrà emesso nessun altro bollettino medico in giornata.

14:05 PROCURA ALBERTVILLE APRE UN'INCHIESTA

La procura di Albertville ha aperto un'inchiesta per accertare le modalita' dell'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Michael Schumacher, pluricampione della Formula Uno, caduto ieri mentre sciava fuori pista a Meribel, in alta Savoia. Gli inquirenti raccoglieranno testimonianze sulle circostanze dell'incidente.

11:00 L'EQUIPE MEDICA SULLE CONDIZIONI DI SCHUMI

"Schumi è in condizioni critiche. Monitoriamo la situazione di ora in ora. Cerchiamo di guadagnare tempo attendendo il risultato di queste prime cure - hanno spiegato i medici precisando che Schumacher è stato sottoposto a un solo intervento chirurgico e non due come avevano riportato alcuni giornali francesi e tedeschi -. Quando è arrivato in ospedale era in stato confusionale e non rispondeva alle domande. L'impatto con la roccia è avvenuto nella parte destra del capo. Adesso si trova in coma farmacologico, è presto per trarre dei giudizi sul decorso post-operatorio. Al suo arrivo aveva lesioni cerebrali, non possiamo dire se permanenti. C'è stato anche un edema cerebrale, ora è in rianimazione. Senza casco, non sarebbe arrivato vivo. Per il momento non sono previsti altri interventi. In questo momento l'obiettivo è ossigenare il più possibile il cervello e recuperare l'attività cerebrale. Non verrà trasferito in altre strutture mediche".

10:32 IL CASCO SI E' ROTTO AL MOMENTO DELL'URTO

Michael Schumacher ha picchiato il capo contro una roccia e l'urto è stato così violento da rompere il casco. E' la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto ieri verso le 11, al pluricampione di Formula 1 mentre sciava fuoripista a Meribel, in Alta Savoia. Nonostante sia conosciuto come un ottimo sciatore, Schumacher ha perso il controllo nella neve fresca cadendo per alcuni metri. Dopo l'urto è stato trasportato in elicottero prima a Moutier e poi a Grenoble, dove è arrivato verso le 17

09:54 TODT E BRAWN IN VISITA A SCHUMI

Oltre ai familiari anche Jean Todt, patron della Federazione autonomistica internazionale e Ross Brawn, direttore della scuderia Mercedes, sono giunti durante la notte all'ospedale di Grenoble dove è ricoverato in gravi condizioni il campione di Formula 1 Michael Schumacher, caduto ieri sugli sci in Alta Savoia.

09:42 BILD: "SCHUMI OPERATO ANCORA NELLA NOTTE"

Secondo il quotidiano tedesco Bild, nella notte ci sarebbe stata una seconda operazione per l'ex pilota di F1. Ma non ci sono notizie ufficiali solo voci.