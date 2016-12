F1: la Sauber conferma Gutierrez

Alla Sauber è stato confermato Esteban Gutierrez , che nell'ultima stagione ha totalizzato 6 punti. Il pilota messicano, che si è mostrato comunque un driver veloce e con un futuro promettente davanti, farà coppia con il tedesco ex Force India , Adrian Sutil . "Sono felice di restare alla Sauber , sarà il mio quarto anno con loro, il secondo da pilota ufficiale. Darò il massimo per migliorare ancora e aiutare il team a crescere ancora", ha detto il giovane messicano.

Soddisfatta della conferma anche il team principal della Sauber, Monisha Kaltenborn: "Crediamo sia un giovane di talento e siamo felici di averlo con noi. La scorsa stagione ha vissuto in prima persona quanto sia difficile la, ma ha fatto grandi progressi sia in qualifica che in gara diventando il miglior rookie nel campionato piloti. Sono convinto che utilizzerà la sua esperienza per ottenere risultati". Ora mancano solo i secondi piloti della Caterham e della Marussia e il quadro dei team e dei drivers sarà al completo.