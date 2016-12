Ferrari, Montezemolo: "Alonso in McLaren? C..zate"

E' un Luca Cordero di Montezemolo scatenato quello che ha fatto gli onori di casa alla cena di Natale della Ferrari. Parlando coi giornalisti, il numero uno della Rossa si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla situazione della scuderia di Maranello: "Alonso in McLaren? Sono cazzate. Un pilota che vuole andar via non dice di voler innovare il contratto", il concetto più significativo espresso da Montezemolo. Lo sguardo alla stagione 2014 non può che passare attraverso una franca analisi dell'ultima deludente stagione: "L'anno scorso non è stato positivo. Non siamo stati in grado di sviluppare la macchina a stagione in corso, nelle prime gare eravamo competitivi ma poi ci siamo fermati - le sue parole -. Di sicuro ci ha penalizzato il cambio di regolamento relativo alle gomme. E purtroppo in classifica costruttori sono mancati i punti di Massa. Ora però abbiamo tutto per fare bene".