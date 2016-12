Ferrari, Montezemolo: "Alonso merita di avere una macchina competitiva per vincere un Mondiale"

"Alonso in questi anni ha dato tutto e merita di avere una macchina competitiva per vincere un Mondiale con la Rossa". A parlare è Luca di Montezemolo , che coccola lo spagnolo e lancia un messaggio al team in vista della prossima stagione. "Capisco anche certi momenti di frustrazione, condivisi da tutti noi - aggiunge il numero uno del Cavallino -. Ma sa bene cosa rappresenta la Ferrari e per questo avrà ancora più volontà di dare il massimo".

Montezemolo ha parlato durante il tradizionale pranzo natalizio che ha visto raccolti tutti insieme all'interno del padiglione della logistica i dipendenti della Scuderia, i piloti e i rappresentanti dei partner tecnici e commerciali. Il presidente della Ferrari ha anche rivolto un saluto speciale e commosso a Massa: "A Felipe farà bene uscire dalla Ferrari - ha detto -. Tornerà con nuove motivazioni, come i giocatori di calcio che cambiano squadra per un periodo prima di rientrare nella propria. Le porte di questa azienda saranno sempre aperte per un uomo e un pilota delle sue qualità, ha legato il suo nome alla Ferrari e voglio ringraziarlo per il suo contributo in questi otto anni trascorsi insieme".