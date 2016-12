Ferrari, Alonso e Raikkonen a caccia del numero

Con che numero correranno Fernando Alonso e Kimi Raikkonen? La decisione della Fia di identificare un pilota con una cifra, come accade già nel Motomondiale per diversi protagonisti, a partire dalla prossima stagione di Formula 1, ha fatto scattare la corsa alla scelta tra gli appassionati e i tifosi della Ferrari. Detto che il migliore è e resta l'1, per il quale però, bisognerà aspettare di vincere il campionato del mondo, sembra che il più gettonato possa essere il "mitico" 27. Quello portato nella leggenda da Gilles Villeneuve, ma che tanti altri campioni di Maranello hanno "indossato", in almeno un'occasione. Da Jacky Ickx a Jean Alesi, passando per Regazzoni, Alboreto, Mansell e Prost. Di 27, però, ce n'è uno solo e, indipendentemente dal fatto che possa sceglierlo Alonso o Raikkonen, a questo punto bisogna trovare anche il numero dell'altro pilota, Fernando o Kimi che sia.

