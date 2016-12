F1, Perez alla Force India

"Perez ha firmato un contratto per più anni - ha detto Mallya - e costituirà con Hulkenberg una delle coppie di piloti più eccitanti del circus. E' un piacere accogliere Perez nella nostra scuderia. Lo abbiamo voluto con noi per l'esperienza che ha messo assieme nelle ultime stagioni e per il grande talento che ha mostrato di avere in più di una gara".