F1: test Ferrari con De la Rosa e Bianchi

Jules Bianchi e Pedro De la Rosa saranno al volante della Ferrari per i test Fromula 1 organizzati dalla Pirelli e che si svolgeranno sul circuito Sakhir, in Bahrain, dal 17 al 19 dicembre. Oltre alla Rossa ci saranno altre cinque scuderie. Il lavoro di De La Rosa al volante della F138 nei primi due giorni sarà importante per continuare ad indirizzare il lavoro di sviluppo del simulatore iniziato dallo spagnolo nel 2013, mentre nell'ambito delle attività rivolte ai giovani piloti della Ferrari Driver Academy, Bianchi avrà l'occasione per dimostrare l'esperienza maturata quest'anno in Formula 1 con la Marussia. Il test è stato inserito nel calendario dopo una lunga consultazione fra le squadre a seguito della richiesta presentata dal fornitore di pneumatici di poter collaudare i prodotti per la prossima stagione anche con le monoposto 2013 e dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Fia, in deroga al regolamento sportivo vigente.