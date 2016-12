Formula 1, Sebastian Vettel contro la regola dei doppi punti: "E' assurda"

Sono dure le critiche da parte del campione del mondo per quattro volte di fila Sebastian Vettel al rivoluzionario sistema di punteggio in Formula 1, che dal 2014 raddoppierà l'assegnazione di punti in occasione dell'ultimo GP dell'anno. "E' assurdo e punisce i piloti che hanno lavorato duramente nel corso di tutta la stagione - ha tuonato il tedesco della Red Bull - Mi piacciono le antiche tradizioni in Formula 1 e non capisco questa regola".