Formula 1, Sebastian Vettel diventa papà

Sebastian Vettel, dopo aver vinto 4 titoli di campione del Mondo in Formula 1, si appresta a diventare per la prima volta papà. La 'Bild' ha rilanciato la notizia della rivista 'Bunte', che ha spiegato come Seb e la compagna Hanna siano in attesa di un bebè. Anche il portavoce del pilota avrebbe confermato. Vettel e la fidanzata stanno insieme ormai da 7 anni: recentemente il tedesco aveva detto di pensare al matrimonio.