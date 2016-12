Formula 1, calendario 2014 è ufficiale: 19 GP, salta la Corea

Il Consiglio Mondiale della Fia ha ufficializzato il calendario del prossimo Mondiale di Formula 1. La difesa del titolo di Sebastian Vettel partirà il 16 marzo in Australia e si chiuderà il 23 novembre 2014 ad Abu Dhabi. La nuova stagione comprende 19 gare: rispetto al 2013 salta il GP di Corea per motivi economici, scartati pure il New Jersey (esordio rinviato di un anno) e Messico. Il GP di Monza è in programma il 7 settembre.