La Pirelli dà i numeri della Formula 1

Sono state 112.200 le gomme fornite di cui 93.600 per le gare e 18.600 per i test, 3.019 pit stop, tra cui il più veloce risulta quello della Red Bull di Mark Webber nel GP Usa 2013 in 1"923. Sono solo alcuni dei numeri che danno l'idea dell'impegno della Pirelli in Formula 1 dal 2011, anno in cui è diventata fornitore unico per il Circus, al 2013. "Questa volta - ha spiegato Paul Hembery, direttore Motorsport Pirelli, presentando le consuete statistiche - abbiamo preferito mettere insieme i numeri del nostro primo triennio, poiché pensiamo si chiuda un ciclo e se ne apra un altro. Io stesso sono rimasto impressionato dai numeri di questi primi tre anni: più di 110mila gomme fornite, 3000 pit stop, una media di 56 sorpassi per gara".

Il maggior numero di pit-stop in una gara con 88 soste è avvenuto nel Gran Premio di Ungheria del 2011 (3 dei quali furono Drive Through), mentre il minor numero di fermate in una gara (24) si è verificato nel Gran Premio degli Stati Uniti 2012 e nel Gran Premio d'Italia 2013. "Sono stati tre anni caratterizzati da un continuo impegno dei nostri uomini, in pista e nei centri R&D - ricorda Hembery - per rispondere alle esigenze di team e piloti con tecnologie e soluzioni sempre più sofisticate e sfidanti, come riconosciuto più volte dagli stessi protagonisti. In un triennio, le specifiche sono state cambiate completamente ogni anno e ogni anno hanno subito evoluzioni durante la stagione, uno sforzo che non ha pari nella storia delle monoforniture in F1. Ci hanno dato un compito e lo abbiamo centrato, come più volte sottolineato da scuderie, piloti e organizzatori. Ed è con questo spirito che stiamo lavorando al 2014". Per quanto riguarda i sorpassi, negli ultimi 3 anni Sorpassi ce ne sono stati nel complesso 3.274 (una media di 56 per gara). Solo nel 2013 ci sono stati 98 sorpassi. Il maggior numero di sorpassi in una gara asciutta (126) si sono verificati nel Gran Premio di Turchia 2011, mentre il GP più "avaro" è stato quello di Monaco nel 2012: se ne sono visti solo 12.