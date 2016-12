F1, Ecclestone contro Alonso: "Ha cercato un altro team"

Ecclestone si è scagliato contro Alonso e ha rivelato: "Ha cercato una nuova squadra". Il patron della Formula 1 ha attaccato il ferrarista nella prefazione a 'Formula One season review': "Sono un po' deluso da Fernando perché sono un grande sostenitore suo e della Ferrari. Ho pensato che abbia un po' rinunciato, questo prova che era alla ricerca di un nuovo team". Elogi, invece, per il nuovo compagno di Alonso in Ferrari: Kimi Raikkonen .

"Non so - continua Bernie su Nando - se il team non sia stato competitivo a causa sua oppure perché le persone che lavorano per la squadra non sono riuscite a ottenere risultati".

Parole molto più dolci per Raikkonen che la prossima stagione tornerà in rosso: "Quest'anno suppongo si debba considerare Kimi una stella, con l'equipaggiamento che aveva. E' un bravo ragazzo e merita un grande team, buon per noi, buon per la sua squadra. Lui è super".

Sulla Pirelli: "Ha fatto un lavoro meraviglioso per noi".