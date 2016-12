F1, la Lotus annuncia Maldonado

"Le regole e le macchine cambieranno parecchio e questo è il modo migliore per una nuova partenza. Non vedo l'ora di correre in nero e oro", ha aggiunto. Il team principal Eric Boullier non ha nascosto la sua soddisfazione. "E' con grande piacere che possiamo formalmente confermare che Romain Grosjean proseguirà con la Lotus F1 Team nella prossima stagione. Lui ha veramente mostrato la maggior parte del suo enorme talento durante l’ultima parte della stagione 2013 e sarà una nostra risorsa fantastica per la nostra sfida del 2014 - ha detto - . Romain sarà affiancato da Pastor Maldonado, un pilota che ho conosciuto quando ha guidato per me alla DAMS, nella Renault World Series 2005. E' chiaro che Pastor ha ritmo e potenziale, dimostrati dal suo successo nella GP2 Series del 2010 e poi attraverso buone gare nella sua carriera alla Williams F1 Team, e siamo convinti che saremo in grado di fornire l’ambiente giusto per consentirgli di essere competitivo in pista. Abbiamo lavorato sulla nostra nuova vettura in linea con le nuove normative per oltre due anni e siamo sicuri che abbiamo una buona soluzione per tutte le sfide che ci attendono. Con Romain e Pastor credo che la Lotus F1 Team sarà in grado di causare non poche sorprese il prossimo anno".

Intanto, la Lotus ha dato il benvenuto alla sua maniera alla nuova coppia e ha pubblicato su Twitter una foto di Grosjean e Maldonado in uno scontro ravvicinato ai tempi della GP2. "Non dimenticherete mai la vostra prima volta", è scritto a corredo dell'immagine.