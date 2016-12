F1, Gp del Bahrain in notturna

Il prossimo Gp del Bahrain di Formula 1 , in calendario il 6 aprile sul circuito Sakhir, si correrà in notturna: lo hanno annunciato i funzionari del circuito alla vigilia della "Sei ore del Bahrain", ottavo round del mondiale Endurance. Il Gp del Bahrain compie 10 anni e secondo il direttore del circuito, Salman bin Isa Al- Khalifa , l'installazione del nuovo sistema di illuminazione sarà completata a febbraio.

Lo sceicco ha aggiunto: "L'installazione del nuovo sistema di illuminazione rappresenta una pietra miliare nel nostro progetto più ambizioso per questo circuito. Ed è anche il modo migliore per celebrare il nostro decimo anniversario in F1, dimostrando il nostro impegno a lungo termine un investimento significativo".