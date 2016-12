F1, Michael Schumacher scherza: "Vettel? Felice di non essere suo compagno"

L'elogio più importante per Sebastian Vettel non poteva che arrivare da un altro mostro sacro della Formula 1 come Michael Schumacher. Il campione tedesco ha commentato così l'ennesima stagione trionfale del suo erede: "Per capire quanto è forte basta vedere i risultati del suo compagno di squadra - le sue parole -. Quest'anno ha vinto 13 gare, Webber nemmeno una. Diciamo che sono felice di non essere il suo compagno di squadra".