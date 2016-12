F1: ufficiale, Brawn lascia la Mercedes

Si sapeva da tempo ma ora è arrivata l'ufficialità: Ross Brawn dà l'addio alla Mercedes in Formula 1. La scuderia tedesca, presieduta da Niki Lauda, ha annunciato che al termine del 2013 l'ingegnere britannico che ha vinto tutto con Michael Schumacher alla Ferrari non sarà più il team principal. Il posto di Brawn verrà preso da Toto Wolff, che si occuperà della parte economica, e Paddy Lowe, direttore esecutivo per il lato tecnico-sportivo.

Ross Brawn, alla Mercedes dal 2009 dopo aver vinto 8 titoli mondiali piloti (7 con Schumacher e 1 con Button), ha commentato: "Questo era il momento giusto per lasciare e per garantire alla scuderia un futuro ricco di successo: nel 2014 inizia una nuova era per la formula 1. Toto Wolff e Paddy Lowe sono pronti per raccogliere le mie responsabilità nel team. Sono orgoglioso di aver contribuito a gettare le basi per quello che sarà un futuro ricco di successi". Niki Lauda: "Prima di tutto voglio ringraziare Ross per aver architettato questo successo, perchè ha permesso di salire dal quinto posto del 2012 al secondo di quest'anno tra i costruttori. Ha deciso che era il momento di lasciare e noi abbiamo rispettato la sua scelta. Pensiamo che Toto e Paddy siano le persone giuste per guidare il team dal 2014".