F1, Hamilton: "L'anno prossimo si cambia registro"

Tempo di bilanci in casa Mercedes. Dopo il Gran Premio del Brasile, che ha chiuso la stagione 2013, è Lewis Hamilton a prendere la parola e a fissare gli obiettivi per il nuovo anno: "E' stata una stagione di medio livello, c'è tanto bisogno di lavorare per fare meglio - le parole dell'ex pilota della McLaren -. Quest'inverno lavorerò tanto coi meccanici e mi preparo a vivere una preparazione intensa come quella del 2007".