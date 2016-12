Ferrari: "Si volta pagina, senza dimenticare la lezione"

"L'estate, però, non ha fatto registrare quel cambio di marcia nello sviluppo complessivo della vettura che sarebbe stato necessario per contrastare lo strapotere del binomio Vettel-Red Bull. Sulle ragioni per cui questo salto di qualità non è arrivato, i tecnici dovranno lavorare tanto in modo da non ripetere certi errori che quest'anno sono stati pagati a caro prezzo. Il terzo posto costruttori rappresenta comunque un segno di continuità al vertice che non ha eguali", il bilancio complessivo di Maranello. Peccato per il finale amaro di Massa: "Resta poi un po' d'amarezza per la penalità, a dir poco spropositata, inflitta a Felipe, che lo ha privato di un piazzamento fra i primi quattro. Senza il drive-through il brasiliano si sarebbe classificato al quarto posto e la squadra avrebbe ottenuto 27 punti, 17 in più della Mercedes". Adesso bisogna guardare avanti. "Non c'è un minuto da perdere perché alla Ferrari sappiamo che ogni energia deve essere concentrata sulla nuova vettura e sulla preparazione del prossimo campionato. Se è vero che le scelte fondamentali sono già state compiute, è altrettanto vero che c'è tantissimo lavoro da fare per essere pronti sin dall'inizio", l'augurio della Ferrari.