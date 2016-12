F1, le pagelle del GP del Brasile

Ci provano anche a sporcargli la media, fingendo di scordarsi una gomma su 4, ma niente: l'indole di Vettel lo trascina alla perfezione e l'ultimo 10 e lode piove anche sul sipario 2013. Avrebbe potuto alzare un po' il piede, si dice, pensando a Webber o alle 9 vittorie di fila che vanno a disturbare il povero Ascari, ma niente. L'avidità dei fenomeni è sempre stata insensibile. Il dieci e lode questa volta va anche a Mark, per una gara spettacolare, per quel volo sull'ultimo podio di F1 della vita (!), che rispecchia l'imperfezione così cara alle persone normali. E proprio per far vedere che a guidare sono persone normali, come ci dirà poi, si toglie il casco nell'ultimo giro. 9 vittorie in 13 stagioni e una vita da mediano, solo: ad altissima velocità.