Sebastian Vettel: "13 è solo un numero. Non sono una leggenda"

Il tedesco della Red Bull analizza il GP: "E' stata una partenza entusiasmante, ma ho patinato troppo e Rosberg mi ha passato. Dietro Alonso si avvicinava, ma ho usato il KERS e ho resistito. Per fortuna alla prima curva non c'è troppo spazio. Poi dopo un giro sono riuscito a passare subito Nico. Da lì in poi ho controllato fino al secondo pit-stop, che è stata una chiamata dell'ultimo minuto. Speravo tutti fossero pronti, ma avevo 3 gomme montate... Anche l'anno scorso è mancata l anteriore destra - scherza Seb -. Per questo Mark si è accodato e c'è stato un po' di caos, ma poi è andata bene. Avevamo ancora margine dalla Ferrari e ho controllato fino al traguardo, nonostante il traffico e la pioggia che stava per arrivare. Alla fine è andata bene".



E' quindi Mark Webber che, nella sua ultima conferenza in F1, racconta: "Sono contento per oggi. E' stato un GP un po' complicato, con condizioni asciutte, ma strane. Ho avuto un inizio difficile, poi però ho lottato molto e ho preso il ritmo giusto. Fino a quando ho passato anche Alonso. Ho fatto una bella gara e dei bei sorpassi, era importante fare una doppietta per il tutto team. Anche se hanno fatto un po' di casino in pit-lane, ma è andata bene. E' bello salire su questo podio con i due piloti migliori e festeggiare così l'ultima gara. Il prossimo anno correrò in Porsche e sarà tutto diverso".