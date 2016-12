F1: Sebastian Vettel conquista la pole nel GP del Brasile

Dopo aver condizionato le libere, la pioggia ha messo lo zampino anche nell'ultima qualifica stagionale della F1. Inizialmente leggero, il livello delle precipitazioni si è fatto via via più intenso, nell'evolversi dal Q1 al Q3. Con tanto di rinvio di 40 minuti, in attesa di un miglioramento delle condizioni di aderenza del tracciato. Scelta doverosa per poter disputare in condizioni di sicurezza la lotta decisiva per pole.



Una pausa comunque piuttosto "diluita" e molto conservativa, ma utile anche per agevolare la rimozione della McLaren di Perez (14°), finita a muro proprio negli ultimi minuti del Q2. Causa errore del messicano, uscito troppo abbondante sul cordolo scivoloso, con immediata perdita di aderenza e successivo testacoda della vettura fino all'impatto contro il muretto opposto. Fuori nello step centrale anche Kovalainen (Lotus), 11°, e l'altra McLaren di Button, 15°. Piloti che escono dalle monoposto, mentre la Direzione Gara si prende il suo tempo. Quindi solo dopo un tot di giri fatti dalla Safety Car, ecco il via libera per disputare il Q3. Semaforo verde e auto pronte a scendere in pista con le gomme da bagnato "pesante". Ovvero le "quasi tassellate" capaci di drenare circa 60 litri al secondo, rispetto ad esempio ai 10 degli pneumatici stradali.



Allora dentro subito le Red Bull di Webber e Vettel, seguite a distanza dalle Mercedes di Rosberg e Hamilton. Poi la Ferrari di Alonso e tutti gli altri. Mentre Grosjean è l'unico che non chiude il suo primo giro, pronto a tornare ai box per montare al volo le "intermedie". Un pit-lampo per il francese della Lotus, che al rientro stampa subito il giro più veloce. Ma le Red Bull sono in scia, e pochi istanti dopo Vettel è di nuovo al comando, seguito da Webber. Il ritmo è serrato e trova il guizzo atteso anche Rosberg, che si porta al secondo posto, beffando proprio Mark. Sono gli ultimi secondi, con Hamilton che si accoda 4°. Manca ancora Alonso che, però, spinge a fondo, prendendosi qualche rischio viste le condizioni davvero al limite. Lo spagnolo lavora di volante, perde qualcosa alla curva 4, ma alla fine taglia il traguardo con un terzo posto, eguagliando così anche la sua miglior prestazione stagionale in qualifica. Infine, c'è aria da penultimo giorno di scuola per Massa, che nella pausa forzata tra il Q2 e il Q3 ride e scherza con i meccanici del suo box, chiudendo poi con un 9° posto in "passerella".