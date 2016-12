F1: Mark Webber vola nell'ultimo turno di prove libere a San Paolo

Mark Webber (Red Bull) conquista l'ultimo turno di prove libere del GP del Brasile , girando in 1:27.891 in condizioni di bagnato. Alle sue spalle le Lotus di Grosjean (+0.304) e Kovalaine n (+0.704), poi la Williams di Bottas (+0.709) e la Sauber di Hulkenberg (+0.939). Pochi giri per i big, con Hamitlon (Mercedes, +2.089) 11° e Vettel (Red Bull, +3.966) 17°. Solo due passaggi senza un tempo di riferimento, per le Ferrari di Alonso e Massa .

I big risparmiano le gomme per una qualifica che si prospetta tesa, da affrontare con gli occhi rivolti al cielo. Difficile prevedere nel dettaglio quanta pioggia cadrà e come si comporterà il drenaggio della pista. Di conseguenza resta incognita l'evoluzione dell'aderenza del tracciato, che potrebbe mischiare i valori in campo nell'ultimo schieramento stagionale. Tutti concentrati quindi, con Webber e le Lotus impegnati in un lavoro di studio, proprio sul fronte degli pneumatici. Un test per capire le difficoltà, che però non ha visto protagonisti Rosberg e le Ferrari. Pochi giri per loro, giusto alcuni passaggi per una verifica della vettura, e poi lunghi minuti di attesa nel box. Mentre Hamilton e Vettel hanno firmato alcuni giri cronometrati, ma poco significativi. Dunque tutto rimandato alle 17 quando scatterà la lotta per la pole.