F1, Rosberg: "Speriamo che piova anche in qualifica"

Nico Rosberg si è messo tutti alle spalle nel venerdì di Interlagos e anche per le qualifiche fa la danza della pioggia. "La pioggia è l'unica possibilità che abbiamo, magari riesco a essere più vicino. Però mi aspetto che la Red Bull sia la più veloce anche sul bagnato. Noi lo siamo stati tutto l'anno in queste condizioni e speriamo che ci siano le stesse condizioni per le qualifiche, anche se non sappiamo bene come mai", ha detto il tedesco.

Volevamo studiare le gomme - si è limitato a dire il campione del Mondo, Sebastian Vettel - ma non ci siamo riusciti, c'era meno spazio per l'errore e molti si sono girati". Il migliore della Ferrari è stato Felipe Massa, all'ultima gara con la Rossa. "Abbiamo girato pochissimo - ha commentato al termine della libere Massa - ed è difficile stabilire come andrà il fine settimana, anche se con la pioggia non siamo stati veloci, è troppo presto per dire quali condizioni possano favorire la nostra macchina". Aspettiamo e vediamo". "Felipe - ha detto il responsabile della gestione sportiva della Ferrari, Stefano Domenicali - è un ragazzo incredibile che merita quello che ha avuto. Meritava di vincere il titolo a San Paolo e auguriamo a lui tutti i migliori successi per il futuro. Il secondo posto nel Mondiale Costruttori? Stiamo lottando con un team molto forte, ma abbiamo il dovere di provarci e dare il massimo. Rimarremo concentrati fino alla fine, se non succederà non cambierà la considerazione di una stagione molto difficile". Infine Fernando Alonso, che guarda avanti. ''Qualifica e gara saranno molto complesse dal punto di vista della strategia - ha spiegato - e in questo senso dobbiamo studiare un buon piano. Qui per far bene bisogna avere anche un po' di fortuna, perché in condizioni del genere essere al giro giusto al momento giusto aiuta sempre''.