F1, Rosberg si conferma in vetta in Brasile

Rosberg si è confermato mago del bagnato, così come la sua Mercedes ha dimostrato di essere a suo agio in condizioni limite. Limite, che il figlio d'arte ha superato nel finire di turno, quando è stato protagonista di un testacoda innocuo. E' stato comunque un turno poco significativo, visto che i big sono scesi in pista solo nell'ultima mezz'ora di prove. Nonostante questo, tutti non si sono risparmiati in previsione di una qualifica bagnata. E questa simulazione di pole ha detto che sabato pomeriggio si potrebbe assistere a un duello tra Red Bull e Mercedes. Vettel e Webber non hanno corso rischi, ma si sono confermati velocissimi anche con meteo estremo.

Difficile, invece, che riesca a inserirsi la Ferrari. Felipe Massa e Fernando Alonso. Il brasiliano e lo spagnolo non si sono risparmiati, prendendosi anche qualche rischio, ma alla fine hanno accusato distacchi ben oltre il 1". Difficile che riescano a recuperare tutto questo gap. Davanti a loro hanno chiuso certezze come Lewis Hamilton, quinto, ma anche sorprese come Heikki Kovalainen, quarto con la Lotus di Raikkonen. Insomma, carte rimescolate, anche se in qualifica sarà difficile assistere a veri e propri stravolgimenti sulla griglia perché nessuno vorrà correre il rischio di partire in mezzo a una nuova d'acqua in caso di gara bagnata, come potrebbe essere. Anche per questo la pioggia ha convinto le squadre a risparmiare i set di pneumatici full-wet in vista della sessione di qualifica, e soprattutto, della gara in programma domenica.