Mark Webber: "Mi aspettano nuove sfide. Guardo avanti"

Mark Webber è pronto per passare alla Porsche Le Mans , e in Brasile saluta il Circus: "Non vedo l'ora che sia domenica. Adesso è tutto normale, ma cambieranno molto cose. Voglio fare un buon risultato, ma guardo avanti, al lungo inverno e alle nuove sfide. Questa sarà la mia ultima gara in F1, ma sono piuttosto rilassato. La F1 è cambiata tanto durante la mia lunga carriera e si evolverà ancora. Penso che sia giusto lasciare mentre sono al top".

Mark fa così un veloce punto sulla sua carriera: "Lascio tutte le valutazioni agli altri. Ci sono diversi ingredienti da valutare per ogni pilota: da dove arriva, cosa ha fatto e come, ma soprattutto quanto è restato in F1. Quindi non saprei darmi un voto, ma sicuramente 9 è un po' troppo... Sono molto severo con me stesso! Ma sono stato fortunato e sono contento di quello che ho fatto. Non avrei mai pensato di stappare oltre 40 volte (41) lo champagne sul podio".



Con 9 gare vinte in carriera e 13 pole, l'australiano classe '76, si congederà dal Circus della F1 dopo l'ultimo GP 2013 di San Paolo, per correre con le Porsche nel 2014.