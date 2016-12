Massa dà l'addio alla Ferrari: "Ho sempre dato tutto per la scuderia"

Felipe Massa è stato un buon gregario in una scuderia, che a causa della sua storia, ogni anno è obbligata a vincere, non è mai riuscito ad essere superiore ai suoi compagni di box, ma ha sempre dato il massimo per la Ferrari: "Sono orgoglioso di essere parte della storia della Ferrari. E' sempre stato il mio sogno poter un giorno essere un pilota della scuderia e l'ho fatto per 10 anni, otto dei quali nelle vesti di pilota titolare. E 'stato un lungo periodo di tempo, durante il quale ho sempre dato tutto per la squadra, ma devo anche ringraziare tutti i tifosi ferraristi che mi hanno sempre sostenuto in questi anni. Sono appassionati incredibili, che si sentono veramente parte della famiglia Ferrari".



Felipao chiosa con un ringraziamento particolare ai supporter del cavallino sul sito della ufficiale della Ferrari: "Questi tifosi con i quali ho avuto la possibilita' di festeggiare grandi successi, mi sono sempre stati vicini quando stavo attraversando momenti difficili, regalandomi tanta energia e sostegno. Sarà molto emozionante, a Interlagos, quando per l'ultima volta sarò in pista con i colori della scuderia".