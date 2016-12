F1, pit stop da record per la Red Bull in 1"9

La stagione perfetta per la Red Bull. Dopo i record a ripetizione di Vettel, eccone uno per tutta la scuderia. I meccanici nel GP di Austin hanno impiegato solo 1"9 per il pit stop di Webber. Abbattuto per la prima volta il muro dei 2". Lo ha confermato con piacere il team principal Chris Horner: "I dati della vettura hanno registrato un tempo di stazionamento di 1"923 secondi, un risultato incredibile".