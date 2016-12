F1, le pagelle del GP di Austin

Webber ci fa crollare gli entusiasmi alla solita partenza con le stringhe slacciate, poi si riprende, e prende 7 e mezzo, con un passo da paura alla faccia dei freni vibranti e l’ultimo sovrasterzo di voglia pura. Vedere un purosangue come Hamilton che fa i calcoli sulle gomme è sempre triste, ma così è e il vincitore USA 2012 si porta a casa un 6 e mezzo senza sale: gran partenza, poco altro fino al quarto finale. Il 5 e mezzo di Alonso è in realtà della Ferrari, già che lui lotta: dal via sghembo, alle sportellate con Hulkenberg, come se non avesse schiena e collo rattoppati. Rattoppata è pure la pazienza: bisogna vedere quanto durerà, se durerà, prima di esplodere. Non pervenuto invece Massa, inquadrato una volta, anzi due (i pit stop) in tutta la domenica. Pervenuto eccome Valterri Bottas, 24 anni from Nastola, Finlandia: preciso, cattivo e reattivo. Da nono a ottavo, e un voto che è 7 non solo per il sorpasso all’esterno su Gutierrez, che aveva sì le gomme messe peggio, ma fatelo voi! Solido il solito Hulkenberg, 6, ruspante Ricciardo, 7, che tra una gara è in Red Bull e fa vedere perchè, anche ora con una Toro Rosso ancora tra i guanti.