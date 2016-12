Sebastian Vettel: "Sono qui per vincere. Giornata da ricordare" Il tedesco straccia tutti i record, ma non è sazio: "Sono qui per vincere, anche se ho già conquistato il titolo"

17 novembre 2013

Sebastian Vettel sta riscrivendo la storia del Circus, portando a 38 il suo numero di vittorie in carriera e firmando oltre 600 giri al comando in questa stagione: "Ho battuto il record di successi consecutivi, 8, proprio nel paese dove ho debuttato in F1. Devo ricordarmi questi giorni, sono incredibili". In Brasile, all'ultimo GP, il tedesco potrebbe anche raggiungere il record di Michael Schumacher, autore di 13 vittorie nello stesso anno.

Il tedesco della Red Bull dimostra quindi di avere ancora fame di successi, e spiega: "Sono qui per correre e per vincere, anche se ho già conquistato il titolo. Qui c'è un pubblico incredibile, più di 100 mila persone che sono venute a vederci. Firmare in America le otto vittorie consecutive, proprio nel paese dove ho debuttato in Formula 1 nel 2007 (a Indianapolis), è davvero fantastico. In gara, in partenza, Grosjean è partito molto bene e non sapevo cosa sarebbe successo alla prima curva sulla collina. Quando ho visto che non c'era spazio per passare ed ero al comando, ho potuto concentrarmi e gestire la corsa".

Sorride dal secondo gradino del podio, Romain Grosjean, che tiene alta la bandiera della Lotus, anche in assenza di Raikkonen: "Ho fatto una buona partenza riuscendo a superare Webber, e avvicinandomi molto a Vettel. Poi ho gestito la gara e la macchina ha funzionato alla grande. Sono fiero di rappresentare la Lotus, i ragazzi di Enstone stanno facendo un lavoro fantastico. La dimostrazione è questa: siamo in mezzo alle due Red Bull, significa che abbiamo fatto davvero il massimo". Per Mark Webber, invece, la sua gara si è decisa in qualifica. “Penso che la pole era molto importante e questo mi è probabilmente costato un risultato migliore. Mi sarei dovuto qualificare meglio ed è stato difficile arrivare in una buona posizione alla curva 1: tutti volevamo stare all'esterno. Non era facile passare Grosjean, ha guidato molto bene ed era molto pulito all'uscita delle curve 8 e 9. Con il Drs, alla fine, arrivavo al limitatore, il rapporto era un po’ corto, ma succede quando devi scegliere i rapporti adatti a tutta la gara“, ha ammesso l'australiano prima di dare appuntamento al 2014: "Sono felice di essere finito sul podio nella mia ultima corsa in Formula 1 qui in America. Ma appuntamento all'anno prossimo con la Porsche”.