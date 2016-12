Ferrari, Alonso: "Questo era il nostro limite"

Fernando Alonso ha difeso con i denti il quinto posto ad Austin, ma questo non è abbastanza nella lotta per il secondo posto costruttori. "Conoscevamo le difficoltà di partire dal lato sporco e infatti Perez ci ha superato - ha detto il ferrarista - . Nella prima parte di gara non eravamo veloci, mentre dopo il pit-stop ho potuto attaccare e superare Perez e Hulkenberg. Ma era il nostro limite e non siamo riusciti a lottare con la Mercedes".

"Il target del secondo posto costruttori era ottimistico, ma andiamo in Brasile con l'obiettivo di battere la Mercedes. Però negli ultimi GP abbiamo fatto dei passi indietro, facciamo fatica a entrare nel Q3 e a prendere tanti punti. Sappiamo che a San Paolo dovremo inventarci qualcosa perché così non basta. Però l'anno prossimo si ricomincia da zero", ha aggiunto lo spagnolo. Sulla sua condizione fisica: "La schiena va bene, fa più male il collo e lo stress". Dal canto suo Stefano Domenicali rende merito ad Alonso. "E' vero, abbiamo perso punti nella classifica costruttori, ma Alonso è stato superlativo. Adesso dobbiamo andare a Rio per combattere. La gara si è decisa alla partenza, poi è stata abbastanza noiosa. Fernando ha fatto tanti sorpassi, è stato bravissimo e noi abbiamo gestito bene la strategia", ha spiegato il team principal del Cavallino. Fine settimana da dimenticare, invece, per Felipe Massa. "E' stato un weekend molto, molto difficile. Peccato perché potevo fare molto di più. Purtroppo mi sono trovato sempre nel traffico e non avevo il passo per sorpassare. Insomma, tutto da dimenticare. La strategia? Abbiamo rischiato perché non si sa mai", il bilancio del brasiliano.