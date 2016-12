Fernando Alonso: "L'obiettivo del GP è battere le Mercedes"

Per il GP di Austin, Fernando Alonso ha già una strategia: "Dobbiamo battere la Mercedes. Io lotterò con Hamilton e Felipe farà uguale con Rosberg. L'obiettivo è arrivare davanti a loro. E' quello che dobbiamo fare per il campionato. In qualifica ho fatto un buon giro nel Q2. Inaspettato, perché pensavamo già di non entrare in Q3 al 90%. Invece le condizioni della temperatura variamo velocemente e fanno la differenza. Succederà anche in gara".