F1: Sebastian Vettel si prende anche le ultime libere di Austin

Nessuna novità nella prima fila virtuale, stra-dominata dalle Red Bull, che quasi sbadigliando si sono prese i tempi migliori. Costringendo anche Hamilton a fare gli straordinari. Lewis che ha spinto davvero a fondo l'acceleratore, portandosi a 3 decimi dalla vetta e aprendo così una seconda linea interessante. Ovvero ritrovandosi in compagnia di un incredibile Hulkenberg, in grande forma con la Sauber, ironia della sorte, motorizzata Ferrari. Mentre proprio le monoposto di Maranello sprofondano per tutto il turno nelle zone basse della classifica.



Alonso è 11°, con 1" di ritardo, e Massa disperso nelle retrovie. Per capirci, Gutierrez con l'altra Sauber è 12°, e bracca Fernando con solo 11 millesimi di ritardo. Bene invece la Lotus di Grosjean al 5° posto, non benissimo quella di Kovalainen, 13° a +1.146. Clienti scomodi per le Ferrari, come anche le McLaren. Button è 6° e Perez 8°, facendo soprattutto attenzione alla Williams di Bottas e alla Force India di Sutil. Due che precedono Alonso, rispettivamente per soli 16 e 15 millesimi. Quindi nel box del Cavallino si lavora cercando il "coniglio dal cilindro", da trovare alla svelta, per affrontare con dignità l'imminente qualifica.