F1: Sebastian Vettel domina nel secondo turno di liberea ad Austin

Dopo essersi aggiudicato il turno del mattino, Alonso sprofonda nelle retrovie. Fernando entra ai margini della top ten, dopo aver provato i long run con entrambe le mescole. Un test da cui è il ferrarista è uscito con un buon passo con le gomme medie (riga bianca), mentre ha accusato qualche difficoltà di troppo con le dure (arancione). Difficoltà che invece non hanno assolutamente avuto le Red Bull, al punto che il muretto box ha avvisato i piloti di "risparmiare le gomme", già a metà del turno e con la consapevolezza di avere già raggiunto le prestazioni al top. Ovvero il passo necessario per affrontare la gara. Quindi 35 giri per Sebastian, qualcuno in più rispetto ai 33 firmati da Alonso.



Tra i due, una classifica significativa per il tipo di lavoro fatto da ogni team. Considerando anche una pista più lenta rispetto al mattino e progressivamente gommata dalle monoposto. Dove Webber è rimasto stabilmente in scia al compagno di box, mentre alle spalle delle "lattine", ecco le due Mercedes in tandem. Con Rosberg lontano mezzo secondo dalla vetta, ma davanti ad Hamilton di oltre 2 decimi. La sorpresa di giornata è quindi il "quasi pensionato" Heikki Kovalainen che, dopo 41 passaggi e il sedile di Raikkonen riadattato, si porta al 5° posto a meno 8 decimi dal leader di giornata. Un debutto in Lotus molto positivo, che lascia a Grosjean il lavoro grosso sul setting per la gara. Romain che si piazza dunque 8°, per un pugno di millesimi davanti a Button. In mezzo ai big le Sauber motorizzate Ferrari di Gutierrez e Hulkenberg, entrambe con 40 giri all'attivo, e circa 9 decimi di ritirdo. Una prestazione davvero molto convincente, soprattutto guardando le difficoltà incontrate da Massa, 12° e davanti a Perez (McLaren) per soli 3 millesimi.