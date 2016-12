F1, Austin: Fernando Alonso firma le prime libere in America

Non tutto è filato liscio nella prima mattinata americana. La fitta nebbia ha infatti costretto tutti ai box tutti in apertura di sessione. Ma anche quando le monoposto hanno iniziato a girare, la bandiera rossa ha nuovamente messo fine ai giochi. Qualcuno si era infatti accorto che l'elicottero del soccorso medico non era ancora arrivato! Dunque stop e ai box, ancora, finché nel cielo è apparsa l'ambulanza volante.



Allora via, finalmente in pista, per una quarantina di minuti buoni per gommare la pista. Provando le gomme e gli assetti secondo il programma di ciascun team. Dove, nonostante il dolore al collo, Alonso ha trovato il guizzo per piazzarsi al comando, mettendo insieme 16 passaggi. 25 invece i giri conclusi da Button che con la McLaren si è incollata agli scarichi della Ferrari, beffando così anche la Williams di un tonico Bottas, 3° per soli 45 millesimi dalla vetta. In scia anche la Sauber di Gutierrez, staccata di +0.189. Lavoro differente per gli altri big, in particolare per Massa e Webber, entrambi con 17 giri all'attivo, divisi da 80 millesimi. Ben 21 i passaggi di Vettel, che però alla fine ha chiuso con oltre +2.3 di ritardo, in assetto da gara, ben attento a non svelare le sue carte prima del tempo.



Da segnalare che Button verrà penalizzato di 3 posizioni sullo schieramento di partenza per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiera rossa.