Davide Valsecchi si sfoga: "Sarei potuto andare a punti"

Dall'America arriva lo sfogo di Davide Valsecchi, terzo pilota della Lotus , che ha visto sfumare l'occasione di sostituire Kimi Raikkonen . Il driver italiano commenta: "Tra me e Kovalainen non avrei avuto dubbi. Heikki è un pilota quasi ritirato, per questo ci sono rimasto male. Se lui dovesse fare un disastro e il team uscire dalla lotta per il terzo posto con la Ferrari, allora forse ci sarebbe ancora una possibilità. Sono sicuro, andrei a punti".

E' quindi un Valsecchi diverso da quello solitamente pacato visto nei box, che scopre così il suo lato da guerriero e rilancia: "Lo ripeto, se avessi l'occasione di fare una gara, finirei a fare punti. E sarebbero punti pensati! Sono sicuro. Qui ci sono dei campionissimi come Alonso, Hamilton e Vettel, che sono degli eroi, dei miti. Ma al 20° posto ci sono anche piloti che io ho già battuto in carriera, in altre categorie. In Formula 1 funziona che se i team trovano qualcuno che può comprarsi il posto non ci pensano due volte a sceglierlo e dargli un'occasione. Funziona per quasi tutti i team. Quindi solo se riesci ad avere l'opportunità puoi dimostrare quanto vali. Adesso che potevo avere questa occasione e l'ho mancata, sono davvero arrabbiato. Ho comunque rinnovato la mia totale fiducia e disponibilità al team. Ho detto 'quando mi volete io ci sono e sono pronto'".