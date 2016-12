Formula 1, Kevin Magnussen firma con la McLaren

"Sono entusiasta di poter debuttare in F1 con la McLaren - è stato il primo commento di Magnussen -. Sogno di guidare questa macchina fin da bambino e non esagero se dico che ho trascorso ogni singolo giorno della mia vita per raggiungere questo obiettivo. Dico grazie a tutti i membri del team per avermi concesso questa opportunità. Button? E' un campione, il compagno ideale per questa avventura". Anche il team principal Martin Whitmarsh è entusiasta: "Kevin è talentuoso e molto determinato, riponiamo in lui tante speranze. Quando ha testato la nostra auto, si è dimostrato subito veloce e affidabile". Nell'ultima stagione Magnussen ha vinto le World Series della Formula Renault 3.5.