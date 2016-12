F1: Kovalainen al posto di Raikkonen nel GP degli Usa e del Brasile

Heikki Kovalainen guiderà la Lotus al posto di Kimi Raikkonen nel GP degli Usa e in quello del Brasile di F1. Sarà dunque il finlandese, terzo pilota della Caterham, a sostituire il connazionale, che ha deciso di farsi operare subito alla schiena e quindi di saltare gli ultimi due appuntamenti del Mondiale. Niente da fare per la terza guida Davide Valsecchi. La Lotus ha preferito puntare nell'immediato sul più esperto Kovalainen.

La Lotus ha deciso dunque di non 'bruciare' Valsecchi e di puntare sul più esperto Kovalainen: in palio infatti c'è ancora il secondo posto nel Mondiale costruttori. In Formula Uno Kovalainen ha disputato 110 Gran Premi dal 2007 alla scorsa stagione: ha vinto una sola gara in carriera, il GP d'Ungheria nel 2008 alla guida della McLaren. La Lotus è arrivata a questa decisione dopo aver contattato Michael Schumacher, Nico Hulkenberg e Pastor Maldonado. Schumacher ha rifiutato, Hulkenberg è stato bloccato dalla Sauber, mentre per Maldonado l'operazione era troppo complessa. Anche se il pilota venezuelano punta a guidare la Lotus l'anno prossimo.