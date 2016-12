F1, Nelson Piquet operato al cuore

L'ex pilota di Formula 1 Nelson Piquet è stato sottoposto a un intervento al cuore presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Lo riferiscono i media brasiliani, precisando che il 61enne è stato operato per sbloccare un'arteria. Al momento la struttura sanitaria non ha confermato l'intervento e l'ufficio stampa del pilota ha spiegato che non verrà rilasciato alcun dettaglio sulla salute di Piquet, se non dal diretto interessato.