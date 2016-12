F1, Raikkonen si opera subito: salta gli ultimi due GP

E' finito ad Abu Dhabi il Mondiale 2013 di Kimi Raikkonen . Il pilota finlandese della Lotus, infatti, ha deciso di farsi operare alla schiena la prossima settimana. Una decisione, quella di saltare le gare in Usa e Brasile, che non sarebbe legata alla mancanza dei pagamenti da parte della squadra, forse risolti, ma all'impossibilità di superare i problemi fisici accusati a Singapore. Al suo posto potrebbe correre Davide Valsecchi .

Interpellato da Sport Mediaset, Valsecchi ha spiegato di non essere stato ancora avvertito dalla squadra, dicendosi in attesa di eventuali comunicazioni. Al momento, così, l'unica certezza è che Raikkonen finirà sotto i ferri giovedì a Salisburgo e che dovrà rispettare un periodo di riposo di un mese. "In un mondo ideale sarebbe stato bello poter chiudere la stagione - ha confermato il manager di "Iceman", Steve Robertson, ad Autosport - ma purtroppo questo non sarà possibile a causa del forte dolore accusato da Kimi". La speranza per la Ferrari è che i problemi alla schiena accusati da Raikkonen vengano risolti definitivamente prima dell'inizio della stagione dei test.