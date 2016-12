Formula 1, le pagelle di Abu Dhabi

Prendere e dominare sempre e comunque, surfando sui problemi che ha perennemente quell'altro nel box, alla fine stanca. Potrebbe stancare o quantomeno sporcare un po’ la tua immagine… Ma Vettel , che rischia di prendere un misero 8 per l'arroganza di un dominio stucchevole, piazza la rovesciata al 90' e porta a casa invece un 10 scintillante, perchè rifare i tondi dopo la multa per tondi in India dà una spallata alla noia della versione automa. Roba da rockstar e non da impiegato in banca, con tutto il rispetto. Ben venga.

Quell'altro appunto, Webber, merita un 9 alla carriera per provare a equilibrare la iella tatuata sotto la tuta dalla nascita. Chissà di chi sarà il Kers di una Red Bull che balbetta al via? Mah. Il resto della sua domenica è di gran livello, ma avere il confronto quotidiano con Superman (che in effetti gli rifila 30 secondi) non aiuta mai. Rosberg è preciso nello sfruttare una buonissima Mercedes. Il suo è un 8, da signor pilota che non ha una Red Bull: non fa a pugni con le gomme, parte e arriva terzo. E' un 8 anche quello di Alonso, per la firma sul miglior giro della gara, un finale da paura e quell'uscita in apnea su Vergne che ci risolleva la domenica. Sette e mezzo a Massa che, stando ai numeri perde una posizione, ma in effetti il suo è un garone e non ci nega - nemmeno lui - un colpo di tacco: il sorpasso, clamoroso, su Hamilton. Nove alla faccia di pietra con la quale Rkk prima dribbla le domande sui 25 milioni di dollari di stipendio che non arrivano, accoglie poi la retrocessione in ultima posizione in griglia e si fa saltare in aria contro Van Der Garde alla prima curva, per chiudere un week-end molto fastidioso e mettersi in infradito il prima possibile.