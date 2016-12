Ferrari, Alonso: "Non è stato un giro pulitissimo..."

Nonostante la pessima prestazione in qualifica, Fernando Alonso prova a ostentare un po' di positività in vista del GP. "Non è stato un giro pulitissimo, comunque è difficile che tutti facciano un giro perfetto. Gli altri sono stati più veloci, ma la gara si corre la domenica. Le gomme morbide con il caldo sembrano andare un po' meglio", ha detto lo spagnolo della Ferrari commentando l'11° posto in griglia a Yas Marina, poi diventato 10°.